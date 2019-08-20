شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أبطال ناشئي كرة اليد: الرئيس منح أبطال كأس العالم وسام الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مجدي أبو المجد، المدير الفني لمنتخب ناشئي اليد:«إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لبعثة المنتخب المصري لناشئين كرة اليد بعد حصولهم على كأس العالم فخر لي ولكل أبطال وأفراد البعثة».
وأضاف لـ«المصري اليوم»:« أن الرئيس أشاد بمستوي الذي قدمه الفريق، وتشريفهم لأسم مصر». وأكد أن الرئيس منح وسام الجمهورية لأبطال الفريق، على ما حققوه من إنجاز. ويذكر أن المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد حصد لقب بطولة كأس العالم لعام 2019 بعد الفوز على ألمانيا ب في نهائي البطولة التي أقيمت بمقدونيا.
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