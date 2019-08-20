شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» عن إقالته من الأهلي: «أمر غريب.. شيء ما حدث» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق الأوروجواني مارتن لاسارتي على إقالته من تدريب النادي الأهلي عقب هزيمة الفريق بهدف نظيف أمام بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر.

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وقال المدرب، في حوار مع جريدة «الميركوريو» التشيلية، عن إقالة جهازه الفني: «لقد تفاجأنا، لم نتوقعها، خسرنا مباراة بكأس مصر بنهاية الأسبوع وأخبرونا أننا لن نستمر، الأمر غريب، شيء ما حدث لا نعلمه».

وكشف الأوروجواني، الذي ارتبط سريعًا بتدريب نادي أونيفرسيداد دي تشيلي، أنه على استعداد لتدريب الفريق الذي تولى قيادته الفنية في فترة سابقة موسم 2014-2015، واستطاع معه حصد الدوري التشيلي وكأس تشيلي والسوبر التشيلي، موضحًا: «أعلم مسؤوليه وأعرف ما يعنيه النادي لم يتصل بي أحد الآن أو من قبل لأكن واضحًا، ولكن إذا تلقيت المكالمة سأستمع لما سيقولونه».

وأضاف: «أنا واضح في أنني لن أقبل أي عمل من هنا حتى ديسمبر، سيكون من الضروري تحليل السيناريو ولكن في ناد كبير على الشخص أن يفكر ويقيم مشروعا طويل الأمد».