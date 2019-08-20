شكرا لقرائتكم اعرف نتائج قرعة تنس الطاولة فرق فى دورة الألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت القرعة عن وقوع منتخب الرجال لتنس الطاولة في المجموعة الثانية مع الكونغو الديمقراطية وإريتريا ، بينما وقع منتخب السيدات في المجموعة الأولى مع المغرب وكينيا ، وتقام المنافسات غدا الأربعاء.

وأقيمت اليوم قرعة منافسات تنس الطاولة للسيدات والرجال للفرق المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب. Advertisements

يذكر أن دورة الألعاب الإفريقية مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في تنس الطاولة لمنافسات الفرق فقط ، حيث أن تأهيل الفردي من بطولات العالم.

كانت البعثة المصرية قد حققت 8 ميداليات متنوعة مقسمة إلى 4 ذهبيات و 4 برونزيات ، عن طريق لاعبى منتخب الجودو، بينما تأهل منتخب سيدات الطائرة الشاطئية لنهائى منافسات البطولة.