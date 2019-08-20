شكرا لقرائتكم عاطف عبد العزيز : الإسماعيلى يحتاج لحارس مرمى من الطراز الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عاطف عبد العزيز نجم الإسماعيلى والزمالك الأسبق ، أن الموسم الماضى كان صعباً للدراويش وكان الفريق قريباً من الهبوط وهى تجربة ينبغى الا تتكرر مرة أخرى بحسب وصفه مؤكداً على ضرورة التعاقد مع حارس مرمى من الطراز الاول .

وقال عاطف عبد العزيز فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" : " يجب أن يتم تدعيم الإسماعيلى بشكل جيد حتى يستطيع تعويض معاناة الموسم الماضى الذى كان قريباً فيه من الهبوط وهو النادى الذي يملك شعبية طاغية وقيمة لاتقدر بثمن "

وتابع نجم الإسماعيلى الأسبق : " لابد من وجود قوام أساسى للفريق بالتعاقد مع صفقات سوبر تملك خبرة كبيرة بالاضافة لعدم الاعتماد على اللاعبين صغار السن ، مضيفاً الاسماعيلى يحتاج حارس مرمى من الطراز الاول فى الدوري المصرى مع احترامى لفوزى ومجدى فهم لايستطيعون تحمل مسئولية عرين الدراويش فى الموسم الجديد".

وأضاف عاطف عبد العزيز : "طلب مننا العمل فى اللجنة الفنية للاسماعيلى بدون مقابل ووافقنا على الفور ولكن أبناء النادى دائماً حقهم مهضوم داخل قلعة الدراويش "

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وتابع : " 6 بطولات رقم قليل للغاية على تاريخ الدراويش العريق وإبراهيم عثمان رئيس النادى مطالب بدعم الفريق بصفقات قوية لإنتشال الدراويش من عثراته والبعد عن الاعتماد على اللاعبين الصغار"

وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد .

ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز .

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل