شكرا لقرائتكم جمال محمد على يتحدث عن تواجده فى اللجنة الخماسية للجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال "علي" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه عقب مقابلته لوفد الاتحاد الدولي لكرة القدم فبفا في 5 اغسطس الماضي لم يتحدث معه احد وانه تم اخطاره وقت المقابلة بأن الوفد سيعود للقاهرة عقب يوم 20 أو 21 أغسطس الجارى.
الجدير بالذكر أنه تم ترشيح لجنة خماسية لادارة اتحاد الكرة وتم ترشيح كلا من ماجد نجاتي و عمرو الجنايني و ممحمد فضل و احمد عبدالله وجمال محمد علي و سحر عبد الحق.
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