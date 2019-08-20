شكرا لقرائتكم مسئولو ستاد السلام يرفضون استضافة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بالكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو ستاد السلام، استضافة مباراة بيراميدز وحرس الحدود فى دور الـ8 لبطولة كأس مصر المحدد لها حتى الأن يوم 28 أغسطس الجارى. Advertisements وخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم الأمانة العامة لوزارة الدفاع بطلب إقامة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء 28 أغسطس الحالي في دور ال8 لبطولة كأس مصر باستاد الجيش ببرج العرب بدلا من إقامتها بستاد السلام ، على أن تقام مباراة بيراميدز وحرس الحدود المقرر لها السابعة من نفس اليوم وفي إطار الدور نفسه باستاد السلام بدلا من برج العرب. ويبحث مسئولو اتحاد الكرة عن ملعب بالقاهرة لإستضافة مباراة بيراميدز والحرس بعد رفض السلام.

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