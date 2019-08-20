شكرا لقرائتكم الزمالك يحدد أسعار تذاكر مباراة العودة أمام ديكاداها الصومالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو نادى الزمالك، أسعار تذاكر مباراة الفريق الكروى الأول أمام ديكاداها بطل الصومال، المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد برج العرب، فى غياب دور الـ 64 بدورى أبطال أفريقيا، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 7/0.

ومن المقرر أن تطرح تذاكر مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى خلال بعد غدًا الخميس، على أن تكون سعر تذكرة الدرجة الثالثة 50 جنيه، والدرجة الأولى 70 جنيه، و100 جنيه للمقصورة الأمامية، و200 للمقصورة الرئيسية.