شكرا لقرائتكم الزمالك يحدد أسعار تذاكر مباراة العودة أمام ديكاداها الصومالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن تطرح تذاكر مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى خلال بعد غدًا الخميس، على أن تكون سعر تذكرة الدرجة الثالثة 50 جنيه، والدرجة الأولى 70 جنيه، و100 جنيه للمقصورة الأمامية، و200 للمقصورة الرئيسية.
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