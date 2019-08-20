شكرا لقرائتكم اعرف تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، نتائج الاجتماع الأمني لمباراتي الأهلي والزمالك أمام اطلع بره السوداني وديكاداها الصومالي على الترتيب في اياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عامر، إن الامن قرر فتح أبواب برج العرب لمباراة الاهلي يوم الجمعة من الواحدة ظهرا حتى السادسة مساء لمباراة الاهلي، ومن الساعة الرابعة حتى الثامنة مساءً يوم السبت لمباراة الزمالك.

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أضاف أن التذاكر ستطرح للمباراتين يوم الخميس المقبل، الأهلي عبر النظام الالكتروني والزمالك من خلال النادي حتى الان، موضحاً ان اسعار التذاكر ستكون مثل مباراتي الذهاب.

كان الأهلى فاز فى مباراة الذهاب 4-0، بينما فاز الزمالك بنتيجة 7-0.