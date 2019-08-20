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اتحاد تنس الطاولة يستضيف بطولة مصر الدولية فى شرم الشخ...

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جدة - عمرو شويل يقيم اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، بطولة مصر الدولية رجال وسيدات، فى الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

 

ومن المقرر أن يرسل الاتحاد الدعوات إلى مختلف دول العالم لتأكيد المشاركة فى البطولة من عدمه .

 

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وشدد معتز عاشور، على أنه تم الاستقرار على مدينة شرم الشيخ لاستضافة البطولة ، فى ظل دعم السياحة ، والترويج للمنشات السياحية فى مصر .

 

الجدير بالذكر أن اتحاد تنس الطاولة أقام بطولة مصر الدولية فى شرم الشيخ العامين الماضيين.

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