شكرا لقرائتكم اتحاد تنس الطاولة يستضيف بطولة مصر الدولية فى شرم الشخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يرسل الاتحاد الدعوات إلى مختلف دول العالم لتأكيد المشاركة فى البطولة من عدمه .
وشدد معتز عاشور، على أنه تم الاستقرار على مدينة شرم الشيخ لاستضافة البطولة ، فى ظل دعم السياحة الرياضية، والترويج للمنشات السياحية فى مصر .
الجدير بالذكر أن اتحاد تنس الطاولة أقام بطولة مصر الدولية فى شرم الشيخ العامين الماضيين.
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