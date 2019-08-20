شكرا لقرائتكم هداف ناشئى اليد: تكريم الرئيس أشعرنا بقيمة الإنجاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر حسن وليد هداف منتخب ناشئي كرة اليد الحاصل مؤخرا على لقب كأس العالم فى النسخة التى اختتمت بمقدونيا عن سعادته بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم .

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و قال وليد فى تصريح لـ " الخليج 365 " أن تكريم الرئيس أشعرنا بقيمة الإنجاز الذى حققناه و جاء بمثابة حافز لمواصلة مشوار التتويجات فى الفترة المقبلة .

و نجح منتخب الناشئين فى الحصول على لقب كأس العالم بالفوز على المانيا بنتيجة 32 / 29 فى النهائى ، حيث وصلت البعثة إلى أرض الوطن فى الثانية صباح اليوم الثلاثاء .