شكرا لقرائتكم ناصر ماهر يودع جماهير ولاعبي القلعة الحمراء بعد رحيله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ودع ناصر ماهر، صانع ألعاب النادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، وذلك عقب رحيله على سيبل الاعارة إلى نادي سموحة.

وقال ماهر عبر صفحتة: الحمدلله تم انتقالي لمدة موسم علي سيبل الإعاره إلي نادي سموحه الكبير خطوه مهمه و اتمني التوفيق من ربنا وبشكر النادي الاهلي وبشكر كل من انتقدني وكل من اتكلم عليا بشكل كويس ولو في حد اتكلم عليا بشكل مش كويس انا بشكركم لأني فعلا اتعلمت وفهمت حجات مهمه اوي في حياتي خلال السنه دي داخل النادي الاهلي العظيم.

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كما حرص ناصر على توجيه الشكر لزملائه بالقلعة الحمراء قائلاً: بشكر كل الاعبين في النادي الاهلي لعيبه محترمه و رجاله بتمني لكم التوفيق في بطولة إفريقيا وبشكر جمهور الأهلي الحقيقي .

وعن فريق سموحة أعرب ناصر عن سعادته بالتدريب تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري وقال صانع ألعاب الأهلي السابق: أخيرآ مبسوط جدا اني هتعامل مع كابتن حسام حسن واحد من أفضل المدربين في مصر. (وكل الشكر والتقدير لنادي سموحه و المهندس فرج عامر.و. ان شاء الله تكون سنه سعيد علينا جميعآ و ان شاء الله لنا عوده في التوقيت المناسب، اللهم اني توكلت عليك يا الله) .