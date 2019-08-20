شكرا لقرائتكم ياسر ريان: المدرسة الألمانية الأنسب لقيادة الأهلي الفترة المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعلق ريان على عودة مانويل جوزية لتدريب القلعة الحمراء، مؤكداً أن الأهلي يحتاج إلى دماء جديدة خاصة أن سن مانويل جوزية لن يسمح له بمواصلة مشواره التدريبي مع الفريق الأحمر.
وأضاف ريان، أن الأهلي نجح في تدعيم صفوفه بصفقات قوية استعداداً للموسم الجديد، مؤكداً أن الأهلي لن يبحث عن مدرب محلي في الفترة المقبلة، خاصة أن حسام البدري هو المدرب الوحيد المناسب للقلعة الحمراء إلا أن عودته غير متاحة.
وأقال النادي الأهلي مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للقلعة الحمراء بعد خسارة الفريق أمام بيراميدز بهدف نظيف ليودع بطولة كأس مصر من دور الـ 16.
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