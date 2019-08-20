شكرا لقرائتكم تفاصيل رسائل "الواتس آب" بين ثنائي الزمالك بسبب اللعب للإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365، تفاصيل رسائل الواتس آب بين الثنائى محمد عنتر لاعب الزمالك وأحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي، بخصوص اللعب لصفوف الدراويش فى الموسم الجديد.



مدبولى وعنتر

ويرتبط الثنائي محمد عنتر، وأحمد مدبولي، بعلاقة صداقة قوية منذ عدة سنوات، حيث لعبا سويا فى صفوف منتخب الشباب ثم الانضمام لنادي الزمالك، قبل رحيل مدبولي للنادي الإسماعيلي فى الميركاتو الصيفي الجاري.

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وبعد انتقال أحمد مدبولي لصفوف الإسماعيلي، ترددت أنباء عن سعي مسئولي الدراويش للتعاقد مع محمد عنتر أيضا، وهنا بدأ تبادل رسائل الواتس آب بين الثنائي بطريقة كوميدية حول اللعب للقلعة الصفراء.

وقال مدبولي لمحمد عنتر : "أوعى تيجي الإسماعيلي أنا كده ممكن ملعبش"، ليدخل الثنائي فى وصلة هزار كبيرة حول هذا الأمر، وبعد أيام تم غلق ملف انتقال لاعب الزمالك الحالي للقلعة الصفراء نهائيا.



عنتر ومدبولي

وبعد عدة أيام أرسل محمد عنتر، رسالة جديدة لأحمد مدبولي عبر الواتس آب، قال فيها : "مش جايلك يا عم الإسماعيلي زي ما أنت عايز .. بس المهم ألعب أنت".