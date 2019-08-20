شكرا لقرائتكم الرئيس السيسى يمنح أبطال ناشئى كرة اليد وسام الجمهورية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد المنعم إدارى منتخب ناشئ اليد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منح بعثة ناشئين كرة اليد الحاصلة على لقب كأس العالم بمقدونيا وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تكريما لإنجازهم. جاء منح الأوسمة خلال تكريمهم من رئيس الجمهورية صباح اليوم بعد تحقيق إنجاز غير مسبوق على صعيد الناشئين. ونجح منتخب الناشئين فى الحصول على لقب كأس العالم بالفوز على ألمانيا بنتيجة 32 / 29 فى النهائى، حيث وصلت البعثة إلى أرض الوطن فى الثانية صباح اليوم الثلاثاء. Advertisements

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