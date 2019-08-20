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شكرا لقرائتكم كارتيرون يرشح جوزيه مورينيو لتدريب الأهلى ويؤكد: لم يفاوضنى أحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نفى المدرب الفرنسي " باتريس كارتيرون " المدير الفني لفريق الرجاء الرياضي المغربي دخوله في مفاوضات مع مسؤولي الأهلي المصري من أجل قيادة الفريق خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي .
وصرح كارتيرون لموقع أفريكان جوت فوتبول :" لم اتلق أي اتصال رسمي من إدارة نادي الأهلي و لم يتحدث معي أي أحد من أجل العودة مرة أخرى .. عقدي مع الرجاء لازال ساري المفعول و ينتهي بنهاية الموسم المقبل .
وتابع المدير الفنى الأسبق للأهلى :"ما أستطيع أن أقوله إنني أحب نادي الأهلي كثيرا و فخور بتدريبه من قبل .. أتابع مباريات الفريق جيدا و محمد يوسف صديق مقرب لي و أتمنى التوفيق له ولكل ما يتعلق بالأهلي".
وأختتم كارتيرون :"المدرب جوزيه مورينيو الأن متاح و ليس لديه عقد مع أي فريق و أرشحه لقيادة الأهلي و نحن الأن في نهاية أغسطس و التعاقد مع أي مدرب لن يكون سهلا و لكن بالنسبة لي فإن مورينيو هو المناسب لقيادة النادي القاهري ".
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