شكرا لقرائتكم قاهر الأهلي فى أفريقيا 2017 مرشح لخلافة لاسارتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل المغربي الحسين عموتة المدير الفنى السابق لنادى الوداد المغربى، دائرة المرشحين لتدريب النادي الأهلي، خلال الموسم الكروي الجديد، بعد طرح أسمه على مائدة المجلس الأحمر.

ويبحث النادي الأهلي، فى الوقت الحالي، عن مدير فني جديد لقيادة الفريق الكروي الموسم المقبل، بعد إقالة مارتن لاسارتي، عقب وداع مسابقة كأس مصر مبكرا من دور الـ16 بالخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد.

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وحصل عموتة على لقب أفضل مدير فني فى أفريقيا عام 2017، بعد قيادة الوداد المغربي، لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا فى هذا العام بالفوز على النادي الأهلي فى المباراة النهائية بنتيجة 2/1 فى مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ويدرس مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب بالتنسيق مع لجنة التخطيط برئاسة طه إسماعيل، العديد من السير الذاتية فى الوقت الحالي لمدربين أجانب لاختيار الأفضل من بين الأسماء المعروضة، وبالفعل تلقي النادي الأحمر العديد من السير الذاتية لمدربين مميزين وجارى دراستها باستفاضة خلال الوقت الحالي، للاستقرار على المدير الفني الأنسب لقيادة الفريق بالموسم الجديد.