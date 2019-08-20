شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يجهز عامر عامر للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى تجهيز عامر عامر حارس مرمى الفريق للظهور فى المباريات الودية المقبلة استعداداً للموسم الجديد. ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة سيراميكا كليوباترا الخميس المقبل ثم نادى اف سى مصر والمقرر لها 25 اغسطس الجارى . وكان عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الانتاج الحربى قد فضل عدم اشراك عامر عامر فى المباريات الودية التى لعبها الفريق فى الفترة الماضية لمنحه أكبر فرصة من التجهيز البدنى والفنى بعد التعافى من الاصابة . Advertisements وأجرى عامر عامر جراحة عقب إصابته بقطع جزئى فى الرباط الداخلى للركبة، التى تعرض لها خلال معسكر المنتخب الوطنى استعداداً لمباراتى النيجر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 ولقاء نيجيريا الودى. وخاض الإنتاج الحربى معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف ، ثم واجه عجمان الاماراتى وفاز عليه بهدفين مقابل هدف ثم واجه المصرى البورسعيدى وفاز عليه بخماسية مقابل هدف ثم تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق . ورحل عن صفوف الانتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير . وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس ، ومحمد عبد الرازق بازوكا ، وباسم مرسى على سبيل الاعارة من الزمالك ومحمد فييرا من بتروجت ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الاهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق.

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