شكرا لقرائتكم ميتشو يشيد بأيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف ويؤكد درايتهما بالفريق الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، بالثنائى أيمن عبد العزيز المدرب، وأحمد عبد الرؤوف المدربا المساعد، مؤكدًا على إنهم على دراية كافية بفريق الزمالك وسيكونوا خير مساعدين له، كما تم الإبقاء على اليوناني انطونيو مدربا للأحمال، وأمير مرتضى منصور مشرف على الكرة، مع الإبقاء على الجهاز الإدارى والطبى كما هو.



مؤتمر رئيس الزمالك (3)

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وقال ميتشو، إنه ضم لجهازه المعاون مدرب مساعد صربي عمل في فريق ريد ستار الصربي ومدرب حراس صربي على أعلى مستوى كان يعمل في الصين.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال، يوم السبت المقبل، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى مباراة الذهاب التى أقيمت الجمعة الماضى بسباعية نظيفة.