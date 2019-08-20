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شكرا لقرائتكم ميتشو يشيد بأيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف ويؤكد درايتهما بالفريق الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
مؤتمر رئيس الزمالك (3)
وقال ميتشو، إنه ضم لجهازه المعاون مدرب مساعد صربي عمل في فريق ريد ستار الصربي ومدرب حراس صربي على أعلى مستوى كان يعمل في الصين.
ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال، يوم السبت المقبل، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى مباراة الذهاب التى أقيمت الجمعة الماضى بسباعية نظيفة.
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