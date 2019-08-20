شكرا لقرائتكم اتحاد القدم السعودي يلغي ملحق الصعود والهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألغى الاتحاد السعوي لكرة القدم ملحق الصعود والهبوط في الموسم المقبل من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بينما حدد ما نسبته 30% من مقاعد المشجعين لمصلحة أنصار الفريق الضيف في مباريات الدوري.

وبدأ ملحق الهبوط والصعود في الدوري السعودي موسم 2015-2016 واستمر حتى الموسم الماضي الذي شهد فوز الحزم صاحب المركز 13 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على الخليج رابع أندية الدرجة الأولى.

Advertisements

وبناء على التعديلات الجديدة التي أقرها اتحاد القدم يوم الثلاثاء، فإن 3 فرق من دوري كأس محمد بن سلمان ستهبط إلى الدرجة الأولى، بينما يهبط 4 فرق من الأخيرة إلى الدرجة الثانية.

وستتولى لجنة المسابقات في اتحاد القدم تنظيم جميع مباريات المسابقات الرسمية والودية ما عدا دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى.

كما أصدر الاتحاد تعديلاً على الإجراءات الفنية في المباريات الرسمية بحيث تكون دكة بدلاء الفريق المستضيف على يسار المنصة، ويمنح مشجعو الفريق الضيف 30% من مقاعد المدرجات، بينما تكون النسبة بالمناصفة في نهائي كأس الملك ومباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة ما لم يتفق الفريقان على غير ذلك.