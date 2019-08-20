السيسي لمنتخب كرة اليد للناشئين :"على قدر الجهد والتعب تأتي النتيجة"

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين الحاصل على بطولة كأس العالم، حيث أكد الرئيس دعمه للاعبين.
كما هنأ الرئيس، اللاعبين على البطولة وطالبهم بالاهتمام بالدراسة، مؤكدا أن التتويج البداية وليس النهاية ولا يوجد مستحيل، وقال: "على قدر الجهد والتعب تأتي النتيجة".
وحرص الرئيس على تهنئة منتخب الناشئين الوطني لكرة اليد عقب حصوله على بطولة كأس العالم، مشيدًا بالأداء البطولي والرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، ليصبحوا نموذجا يحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات.
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