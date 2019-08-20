يلا شوت الوصل والهلال اليوم “مباشر”مشاهدة رابط يلا شوت الوصل ضد الهلال السوداني”...

بث مباشر اليوم الوصل والهلال، يلا شوت مشاهدة مباراة الوصل ضد الهلال اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019 البطولة العربية للأندية، يلا شوت الوصل والهلال اليوم ونتابع بشكل عام رابط الوصل والهلال، دور 32 من البطولة مباراة الذهاب اليوم على قناة أبو ظبي الرياضية.

مباراة الوصل والهلال اليوم في تمام الساعة 6:15 مساءًا بتوقيت القاهرة والسودان، والساعة 7:15 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 8:15 مساءًا بتوقيت الإمارات، وحصل نادي الترجي التونسي على بطولة كأس زايد ثلاث مرات من قبل، وهو من التصنيف الأول في الأندية الأكثر تتويج بالبطولة من قبل.

يلا شوت الوصل ضد الهلال

مباراة الوصل والهلال اليوم الدور 32 من بطولة كأس زايد، أو البطولة العربية، على إستاد زعبيل بنادي الوصل، تعليق علي سعيد الكعبي، مباراة الذهاب اليوم في الإمارات، المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية الأولى إتش دي، ومباراة العودة في السودان، والمتابعة الدورية حول بطولة كاس زايد للأندية الأبطال وفكرة نشأتها في السطور المقبلة.

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فكرة بطولة كأس زايد أو البطولة العربية، جاءت من قبل محيي الدين زايد رئيس شبكة تليفزيون العرب، وهي بطولة عامة يتنافس بها 32 نادي دولي، وذلك من الأندية الحاصلة على المراكز الأولى في الدوريات المختلفة، ومن ثم يتنافس الفرق في تلك البطولة بنظام الذهاب والعودة ثم خروج المغلوب، ومن ثم مرحلة النهائي، وترتيب الفرق الأعلى تتويجا هي نادي الترجي الذي فاز بالبطولة في ثلاث مرات وحصل على الوصافة مرتين، ثم نادي الرشيد من العراق فاز بها ثلاث مرات من قبل.

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