الأهلي يضم الصفقة الأغلى في تاريخ السلة بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع إيهاب أمين لدعم صفوف فريق السلة بالنادي، لمدة 4 مواسم، في صفقة تُقدّر بالأغلى في تاريخ كرة السلة المصرية.

وأنهى الأهلي صفقة انضمام أمين للفريق، بعد حصوله على الاستغناء الخاص باللاعب بعد موافقة إدارة سبورتنج في اجتماعها الأخير.

وكان اللاعب ينشط في الفريق السكندري قبل رحلة احترافه بدوري الجامعات الأمريكي.

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وينص قانون الرعاية لدى الاتحاد المصري لكرة السلة، على حصول النادي الذي خرج اللاعب منه للاحتراف على حقوق الرعاية في حالة لم يتجاوز عمره الـ26 عاما.

وقام الأهلي بشراء عقد إيهاب أمين من فريق سبورتنج السكندري في صفقة تقدر بالأغلى في كرة السلة المصرية بمبلغ 2 مليون و750 الف جنيه.

وشهدت الفترة الأخيرة، دخول نادي الزمالك في الصفقة وأرسل خطاب لنادي سبورتنج من أجل ضم اللاعب من 6 أيام كما صرح عامر حسين رئيس اللجنة الرياضية بنادي سبورتنج من خلال برنامج الزمالك اليوم الذي يعرض على المحور يوم الأحد الماضي، ولكن رغبة اللاعب حسمت انضمامه للأهلي.

ويعد إيهاب أمين هو الصفقة الثامنة لفريق السلة بالنادي، بعد التعاقد مع أحمد عمارة من سبورتنج، وأحمد إسماعيل من دوري الجامعات ، والثنائي محمود الشرشابي ومحمد عزت من الشرقية للدخان، ومحمود الزيات من سموحة، والأمريكي اليكس يونج، وأيمن شوكت من الجيش.