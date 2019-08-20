محمد نجيب يتحدث عن.. أفضل مدرب.. أصعب مباراة وطموحاته مع الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: تحدث محمد نجيب لاعب الأهلي السابق المنتقل إلى نادي الجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية عن مشواره مع الفريق الأحمر، أصعب مباراة خاضها وأفضل مدرب تدرب تحت قيادته. وانتقل محمد نجيب إلى صفوف نادي الجونة في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الأهلي ليبدأ مرحلة جديدة في مشواره الكروي. وخلال مقطع فيديو نشرته الصحفة الرسمية لنادي الجونة قال نجيب: "مشواري مع الأهلي كان من أفضل الفترات في حياتي". Advertisements وأضاف: "أفضل مدرب تدربت تحت قيادته كان البرتغالي مانويل جوزيه، هو من أحضرني إلى النادي". وبسؤاله عن أصعب مباراة خاضها في حياته قال: "مباراة المنتخب الوطني تحت قيادة شوقي غريب أمام السنغال كانت من أصعب المباريات خلال مسيرتي الكروية". وعن أفضل مباراة قال: "كانت مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي التونسي". وأتم نجيب حديثه متمنيًا التوفيق لنادي الجونة خلال الموسم المقبل، لافتًا إلى أن طموحه مع الفريق تحقيق مركز متقدم في جدول الدوري".

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