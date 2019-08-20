ميتشو يشكر مرتضى ويوجه رسالة للاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365
أكد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك أن الفريق الأبيض يمتلك أفضل اللاعبين، لافتًا إلى أن هناك عدة عوامل ستساعدهم على تحقيق الأهداف المنشودة.
ويتواجد ميتشو حاليًا في مقر الزمالك لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لوسائل الإعلام.
وخلال المؤتمر الصحفي قال المدرب الصربي: "سعيد بتولي المسئولية الفنية للزمالك، أتوجه بالشكر لرئيس النادي والمشرف العام على الكرة".
وأضاف ميتشو: "أعمل في مجال التدريب بالقارة الأفريقية منذ 2001، دائمًا ما أحاول الظهور بشكل أفضل وتحقيق صورة جيدة في المكان الذي أتواجد فيه".
وتابع: "كل مكان له طبيعته الخاصة من ثقافة وأسلوب حياة وهو يحترم الجميع".
وواصل: "سأبذل قصاري جهدي في الفترة المقبلة تحت قيادة مجلس الإدارة وفي ظل وجود أفضل لاعبين في الفريق لتحقيق العديد من البطولات في الفترة المقبلة واسعاد الجماهير بالفريق".
وأوضح المدير الفني الجديد للزمالك أن هناك عدة عوامل ستساعد الفريق الأبيض على تحقيق الأهداف المطلوبة وهي الروح والإصرار والالتزام وعقلية الفوز".
وأتم المدرب الصربي تصريحاته قائلًا: " أحترم نادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وأشكر رئيس ناديه بعدما قضى موسمين مع الفريق".
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