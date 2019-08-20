بينهم الأهلي وجروس.. 5 رسائل من مرتضى في مؤتمر تقديم ميتشو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

توعد مرتضى منصور رئيس الزمالك، مهاجميه، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ"ميتشو"، مدرب الفريق الجديد.

وقال مرتضى خلال المؤتمر: "لن أقف صامتا أمام المهاجمين عبر فيديوهات اليوتيوب، وسألجا للقانون للحصول على حقي".

وأكمل: "هاني العتال ليس له صفة بمجلس إدارة النادي الأبيض".

وهنأ الرباعي أشرف زكي لفوزه بمنصب أمين الصندوق وأحمد عادل عبد الفتاح وحمادة أنور واحمد مرتضى على مناصب العضوية، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض الأمر على الجميعة العمومية.

وأوضح أنه وفقا للمادة 17 فإن عدد المرشحين مساوي لعدد المقاعد المطلوب وبالتالي يتم إلغاء الانتخابات وينجح المرشحون بالتزكية.

وأكد مرتضى أن الجمعية العمومية للنادي اعتمدت ميزانية النادي واعتمدت اللائحة الجديدة للنادي، بعد الحصول على حكم قضائي من الإدارية العليا باعتمادها ومراجعتها من اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة ونشرها في الجريدة الرسمية، مضيفا أنه أصبحت محصنة لعدم الطعن عليها خلال 60 يوما.

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كما واصل هجومه على السويسري كريستان جروس المدير الفني السابق للفريق، رغم انتهاء عقده.

وأكمل: "لم يتحدث أحدًا عن رحيل مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي رغم فسخ عقده وسداد النادي الأحمر الشرط الجزائي".

كما واصل هجومه على كريستيان جروس: "كان من أهم أسباب خسارة الدوري بعد الدفع بلاعبين مصابين في المباريات مثل يوسف أوباما، وعبد الله جمعة".

وأضاف: "خالد جلال رحل عن الزمالك لأنه سار على خطى جروس".

ودافع رئيس الزمالك عن جهاد جريشة بعد بيان النادي الأهلي الأخير حول التحكيم، عقب خسارة الأحمر أمام بيراميدز بهدف نظيف وتوديعه بطولة الكأس في المباراة التي أدارها جريشة.

وقال مرتضى: "جهاد جريشة لم يظلم الأهلي، وإنما ظلم الزمالك أمام المقاصة".

وأكمل: "الأهلي خسر مباراة صن داونز بخماسية بدون وجود جهاد جريشة".