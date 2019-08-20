مرتضى يكشف قيمة ومدة التعاقد مع ميتشو مدرب الزمالك الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أوضح مرتضى منصور رئيس الزمالك، تفاصيل عقد سريدوفيتش "ميتشو" مع الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه.

وقال مرتضى إنه التعاقد يمتد لموسم كامل مقابل مليون و200 ألف دولار، مشيرًا إلى أن الشرط الجزائي يقدر ببقيمة شهرين على النادي أو المدرب.

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وأضاف في المؤتمر الصحفي أن المدير الفني للفريق الأبيض حصل على مقدم عقده بالأمس عند توقيع العقود.

وكشف رئيس الزمالك عن كواليس ضم أحمد عبدالرؤوف للجهاز الفني للفريق، مشيرًا إلى أن طارق السيد كان المرشح لتولي منصب المدرب العام بالفريق ولكن لم يحضر الاجتماع، ليضم عبدالرؤوف بدلاً منه.

وأوضح أن هناك مساعدين أجانب مع ميتشو سينضمان خلال الفترة المقبلة.