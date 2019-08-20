بطريقته الخاصة.. مرتضى يقدم ميتشو: عمه درب الزمالك في الثمانينيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

عقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيا ظهر اليوم الثلاثاء، لتقديم الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ"ميتشو"، كمدرب لنادي الزمالك لمدة موسم قادم.

وقال مرتضى خلال مؤتمر تقديم ميتشو، إنه مدرب لديه سيرة ذاتية محترمة، مضيفا أن عمه "تيكوفيتش" قام بتدريب الزمالك من قبل في الثمانينيات.

وأكد رئيس الزمالك أن النادي لا تكون خياراته وفقا لأراء الجماهير والإعلام: "جماهير الزمالك 50 مليون ولكل واحد رأي مختلف".

وشدد مرتضى على أن الزمالك قام بتكريم رموزه بالرغم من أن الرموز لم يحضر معظمهم لجلسة تحديد المدير الفني للفريق.

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وأوضح مرتضى، أن لجنة اختيار المدير الفني الجديد بالزمالك، اختارت ميتشو بالإجماع، مشيرًا إلى أنه قام بالتمويه بإعلان اسم "ألكساندر ستانوفيتش" في البداية.

وأكمل: "فوجئت باتهامي بالخيانة، ونادي الزمالك وطني وليس من المنطقي أن يتعاقد مع مدرب قام بالتدريب في إسرائيل".

وأثنى على ميتشو: "حقق بطولات في كل بلد قام بالتدريب فيها".

واختتم: "دياز تم تحذيره من تدريب النادي بداعي تأخر الزمالك في سداد مستحقات المدربين، في حين أن فيريرا اعتذر لظروف خاصة".