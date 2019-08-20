علي معلول يغيب عن الأهلي أمام اطلع بره في إياب دور الـ 46 لدوري الأبطال

تأكد غياب التونسي علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي عن مباراة اطلع بره بطل جنوب السودان في إياب دوري أبطال أفريقيا . أفريقيا . وحصل معلول على إجازة وسافر إلى تونس بعد موافقة الجهاز الفني . ويستعد الأهلي لمواجهة اطلع بره يوم الجمعة المقبل الموافق 23 أغسطس الجاري على ملعب استاد برج العرب في إياب دور الـ 46 من بطولة دوري أبطال أفريقيا .

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