رسميًا .. الهلال يتعاقد مع مهاجم الرائد لموسم واحد

حسم نادى الهلال السعودى صفقة انتقل صالح العشرى مهاجم فريق الرائد لينضم لصفوف الفريق الأزرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي. حصلت إدارة نادى الهلال على توقيع اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بعد انهاء إدارة نادى الرائد تجديد عقد صالح الشهرى لمدة موسم ثلاث سنوات مقبلة حتى عام 2020 . الرائد تجديد عقد صالح الشهرى لمدة موسم ثلاث سنوات مقبلة حتى عام 2020 . بدأ الشهيري صاحب الـ25 عامًا مسيراته الاحترافية فى نادى بيرا مار عام 2012 وشارك مع الفريق فى 7 مباريات أحرز خلالها 2 ثم انتقل إلى أهلى جدة عام 2013 منه إلى نادى الرائد. مع الفريق فى 7 مباريات أحرز خلالها 2 ثم انتقل إلى أهلى جدة عام 2013 منه إلى نادى الرائد. يستعد نادى الهلال للموسم الجديد بعد أن أنهى مشواره فى الدورى السعودى للمحترفينا لموسم الماضى هو يحتل المركز الثانى برصيد 69 نقطة ويسعى الهلال لتحقيق لقب الدورى الموسم المقبل.

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