روما يجدد عقد مدافعة الأرجنتيني فدريكو فازيو

جدد نادي روما الإيطالي عقد مدافعة الأرجنتيني فدريكو فازيو لمدة موسمين لينتهى مع الذئاب في موسم 2021، نشر النادي الإيطالي بيانًا يؤكد فيه توقيع اللاعب صاحب الـ32 عامًا عقدًا جديدًا مع الجيلاروسي لينتهي

في 30 يونيو 2021 .

عبر اللاعب عن سعادته بتجديد تعاقده مع الفريق خلال تصريحاته للموقع الرسمي للفريق الإيطالي، وقال إنها ثاني مرة يجدد فيها عقدة

مع الفريق وأنه ممتن جدًا للإدارة، من أول يوم له هنا في النادي وأشار أنه يشعر بالثقة من الجميع، وهذا شئ مهم جدًا لأي لاعب.

أضاف فازيو أن هذا الشعور كان معه منذ قدومه إلى الفريق، لذلك يرغب في اللعب لأطول فترة ممكنة بقميص روما.