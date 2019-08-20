إجراء الكشف الطبي للحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية

خضع الحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية للكشف الطبي صباح اليوم الثلاثاء بمركز الطب الرياضي بمدينة نصر ضمن استعدادات لجنة الحكام للموسم الجديد، وذلك بحضور خالد مسعود وكيل وزارة الشباب للطب الرياضي ودكتور عزب حجاج سكرتير لجنة الحكام . الجديد، وذلك بحضور خالد مسعود وكيل وزارة الشباب للطب الرياضي ودكتور عزب حجاج سكرتير لجنة الحكام . أجريت أمس اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدقهلية ودمياط بستاد المنصورة بمشاركة 25 حكما نجح منهم 20 حكما و28 مساعدا نجح منهم 27 مساعدا .

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