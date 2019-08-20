الرئيس السيسي يمنح بعثة ناشئي اليد وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لبعثة منتخب مصر لكرة اليد للناشئين الحائزة على كأس العالم الذي أقيم مقدونيا. جاء ذلك في إطار تكريم الرئيس لبعثة المنتخب واستقبالهم بقصر الاتحادية، بعد الإنجاز الفريد بالتتويج بمونديال العالم للناشئين لأول مرة في تاريخ الفراعنة. وتشهد كرة اليد خلال الفترة الأخيرة عددًا من الإنجازات العظيمة، حيث حقق منتخب الشباب برونزية مونديال العالم الشهر الماضي، قبل أن يتوج الناشئين بكأس العالم تحت 19 سنة على حساب ألمانيا، يوم الأحد الماضي

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