رئيس بعثة اليد: السيسي أكد أن التتويج بالمونديال بداية وليست نهاية

أعرب عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة منتخب مصر لليد للناشئين التي توجت بكأس العالم بمقدونيا، عن سعادته بعد استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى لتكريمهم بعد التتويج بالمونديال للمرة الأولى في تاريخهم.

وأضاف رئيس البعثة، أن "السيسي" هنأ اللاعبين على الإنجاز التاريخي الذي حققوه، وطالبهم بالاستمرار بثبات على هذه الخطوات العظيمة برفع علم مصر على منصات التتويج العالمية.

كما أشار عبدالوهاب أن الرئيس قال للاعبين "سندعمكم

بكل شئ من أجل الحصول على مزيد من البطولات".

وأكمل "الرئيس أكد للاعبين أن التتويج بالمونديال بداية وليست نهاية، وأن كل شئ يأتي بالجهد والعزيمة".

جدير بالذكر أن منتخب مصر لليد للناشئين توج بكأس العالم يوم الأحد الماضي بعد تغلبه على نظيره الألماني بنتيجة 32 -28.