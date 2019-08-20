أعرب عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة منتخب مصر لليد للناشئين التي توجت بكأس العالم بمقدونيا، عن سعادته بعد استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى لتكريمهم بعد التتويج بالمونديال للمرة الأولى في تاريخهم.
وأضاف رئيس البعثة، أن "السيسي" هنأ اللاعبين على الإنجاز التاريخي الذي حققوه، وطالبهم بالاستمرار بثبات على هذه الخطوات العظيمة برفع علم مصر على منصات التتويج العالمية.
كما أشار عبدالوهاب أن الرئيس قال للاعبين "سندعمكمبكل شئ من أجل الحصول على مزيد من البطولات".
وأكمل "الرئيس أكد للاعبين أن التتويج بالمونديال بداية وليست نهاية، وأن كل شئ يأتي بالجهد والعزيمة".
جدير بالذكر أن منتخب مصر لليد للناشئين توج بكأس العالم يوم الأحد الماضي بعد تغلبه على نظيره الألماني بنتيجة 32 -28.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بعثة اليد: السيسي أكد أن التتويج بالمونديال بداية وليست نهاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.