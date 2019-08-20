الإسماعيلي: ملف المدير الفني مازال مفتوحًا

تداولت الكثير من الأنباء خلال الفترة الماضية عن إستمرار الجهاز الفني الحالي لقيادة الإسماعيلي الموسم القبل والذي يضم محمود جابر مدير فني وصبري المنياوي مدير كرة وعطية صابر وأدهم السلحدار مدربين وسعفان الصغير مدرب مساعد . مدربين وسعفان الصغير مدرب مساعد . وأكد مصدر مسؤول بالنادي في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن الإسماعيلي مازال يدرس أوراق بعض المدريين الفنين بعضهم أجانب والآخر عرب لقيادة الفريق الموسم المقبل، مشيرًا أن في حالة عدم توافر الشروط في المدير الفني يتم البقاء على الجهاز الحالي مؤقتًا . والآخر عرب لقيادة الفريق الموسم المقبل، مشيرًا أن في حالة عدم توافر الشروط في المدير الفني يتم البقاء على الجهاز الحالي مؤقتًا . ويدخل الدراويش في معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر لخوض منافسات الموسم الجديد بجانب البطولة العربية وكأس مصر.

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