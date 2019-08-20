تحدث اللاعب الإسباني رودرى هيرنانديز نجم مانشستر سيتي المنتقل حديثًا إلى الفريق قادمًا من أتلتيكو مدريد، عن الطريقة الجديدة التي يلعب بها، التي تعد مختلفة تمامًا عن طريقة لعب أتلتيكو مدريد.
وصرح رودرى لصفحة مانشستر سيتي حول جوارديولا المدير الفني للسيتي وطريقة اللعب الهجوميةقائلًا:" أشعر بتحسن كل يوم، إنه من الجيد بالنسبة لي أن اللعب الكثير من الدقائق ، الأمر ليس سهلاً أن تنسجم مع فريق يملك ديناميكة مثل السيتي ، فريق ملهم ، دائما يرغب في الهجوم ، أحاول التأقلم جيداً وأنا اعلم بأنه لا يزال لدي الكثير لاتعلمه".
وعند سؤالة عن تقنية الـ "فار" في مباراة السيتي وتوتنهام قال " من الصعب أن تتعود على مثل هذه الامور ، في بعض الاحيان تتساءل لماذا بعض الأحداث يتم مراجعتها والبعض لا ، ولكن اعتقد بأن الحكام يحاولون القيام بعملهم بقدر المستطاع".
كانت هذه تفاصيل خبر رودري: أحاول التأقلم على طريقة لعب مانشستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.