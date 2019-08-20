رودري: أحاول التأقلم على طريقة لعب مانشستر سيتي

تحدث اللاعب الإسباني رودرى هيرنانديز نجم مانشستر سيتي المنتقل حديثًا إلى الفريق قادمًا من أتلتيكو مدريد، عن الطريقة الجديدة التي يلعب بها، التي تعد مختلفة تمامًا عن طريقة لعب أتلتيكو مدريد.

وصرح رودرى لصفحة مانشستر سيتي حول جوارديولا المدير الفني للسيتي وطريقة اللعب الهجومية

قائلًا:" أشعر بتحسن كل يوم، إنه من الجيد بالنسبة لي أن اللعب الكثير من الدقائق ، الأمر ليس سهلاً أن تنسجم مع فريق يملك ديناميكة مثل السيتي ، فريق ملهم ، دائما يرغب في الهجوم ، أحاول التأقلم جيداً وأنا اعلم بأنه لا يزال لدي الكثير لاتعلمه".

وعند سؤالة عن تقنية الـ "فار" في مباراة السيتي وتوتنهام قال " من الصعب أن تتعود على مثل هذه الامور ، في بعض الاحيان تتساءل لماذا بعض الأحداث يتم مراجعتها والبعض لا ، ولكن اعتقد بأن الحكام يحاولون القيام بعملهم بقدر المستطاع".