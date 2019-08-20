مدرب بتروجت: هدفنا العودة سريعًا للدوري الممتاز

أبدى محمد عودة المدير الفني لبتروجت ارتياحه بعد خوض تجربة ودية الاتحاد السكندري بستاد المكس استعدادًا لمباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر وإنطلاق مباريات دوري القسم الثاني.

ويستمر فريق بتروجت في معسكره بالأكاديمية البحرية لمدة اسبوع يتخلله عدد من اللقاءات الودية.

وأكد عودة انه لاينظر للفوز او الخسارة بقدر تنفيذ اللاعبين لفكر الجهاز الفني والوقوف

على مستوى اللاعبين الجدد حيث ضم الفريق الثلاثي إسلام كانو، أحمد الحسيني، إيهاب عبد المحسن،من "كوكا كولا" بجانب أحمد رؤوف "إنبي" حسين حمدي "الترسانة " وخالد عبدالرازق "النجوم "،وإبراهيم صلاح " طلائع الجيش".

وقال انه يسعى للوصول لابعد نقطة بكأس مصر وعدم الانتظار طويلًا

في دوري القسم الثاني مشددًا على أن الهدف من جانب الجميع سواء كانت الادارة أو اللاعبين أو الجهاز فني للصعود مباشرة الى دوري الأضواء في ظل حماس ورغبة اللاعبين في العودة سريعًا خاصة أن ادارة النادي لم تفكر في الإستغناء عن احد للحفاظ على القوام الرئيسي من ناحية وأيضًا تحمل الجميع مسئولية الهبوط وبالتالي تصحيح الخطأ بالعودة للممتاز الذى هو احق للاعبينا لولا بعض الأخطاء التي تسبت في الهبوط.