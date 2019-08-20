رياضة | فرانس فوتبول: المغربي "يوسف بناصر" يقترب من الإنتقال إلى صفوف بوردو

قالت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، [أن اللاعب الدولي المغربي "يوسف بناصر" قد أصبح قريب للغاية من الإنتقال إلى صفوف نادي بوردو الفرنسي، وينتظر اللاعب فقط موافقة نادي الحالي موناكو على عرض نادي بوردو خلال الأيام القليلة المقبلة قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية.

وبحسب الجريدة الفرنسية، فإن مصدر مقرب من اللاعب قد أكد بأن الأولوية الآن بالنسبة لبناصر هي الذهاب إلى بوردو، حيث إنه يُريد العمل مع المدرب باولو سوسا.

وصباح اليوم، قالت صحيفة فرنسية أخرى وهي "Sud-Ouest"، بأن المغربي "يوسف أيت بناصر" سوف ينتقل إلى صفوف بوردو على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع خيار شراء عقده مع موناكو في يونيو 2020.