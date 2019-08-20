رياضة | محمد صلاح يكره الـVAR ويكشف عن طريقة لتقنينها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يكره الـVAR ويكشف عن طريقة لتقنينها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول أن تقنية الفيديو ستكون لصالحه في الدوري الإنجليزي لأنها ستحميه من التحامات المدافعين.

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وقال محمد صلاح لشبكة "سي إن إن" العالية: "لا أفضل استخدام تقنية الفيديو في المباريات لأنني عشت كرة القدم بأخطاء الحكام والتحامات المنافسين القوية ولذلك يمكن استخدامها فقط في لحماية اللاعبين من التدخلات العنيفة".

وأضاف محمد صلاح: "مع كل ذلك أعتقد أن تقنية الفيديو ستمنحني المزيد من ركلات الجزاء".