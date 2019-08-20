رياضة | تأكيدا لـ"الخليج 365 الرياضي".. معلول يغادر الأهلي قبل مواجهة اطلع بره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأكيدا لـ"الخليج 365 الرياضي".. معلول يغادر الأهلي قبل مواجهة اطلع بره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مقر النادي متوجها إلى بلاده تونس، من أجل زيارة أقاربه وأهله.

وتأتي مغادرة معلول، بسبب رغبته في البقاء بجانب نجله الذي يعاني من المرض، وهو ما ظهر عليه خلال مباراة إطلع بره الجنوب سوداني في دوري أبطال إفريقيا، وظهوره بشكل متواضع أمام بيراميدز سبورت بكأس مصر.

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