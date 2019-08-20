رياضة | تأكيدا لـ"الخليج 365 الرياضي".. معلول يغادر الأهلي قبل مواجهة اطلع بره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأكيدا لـ"الخليج 365 الرياضي".. معلول يغادر الأهلي قبل مواجهة اطلع بره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
غادر التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مقر النادي متوجها إلى بلاده تونس، من أجل زيارة أقاربه وأهله.
وتأتي مغادرة معلول، بسبب رغبته في البقاء بجانب نجله الذي يعاني من المرض، وهو ما ظهر عليه خلال مباراة إطلع بره الجنوب سوداني في دوري أبطال إفريقيا، وظهوره بشكل متواضع أمام بيراميدز سبورت بكأس مصر.
وكان "الخليج 365 الرياضي" انفرد في وقت سابق بطلب اللاعب الحصول على إجازة قبل مواجهة الذهاب أمام بطل جنوب السودان، وهو ما قوبل بالرفض بسبب ضيق الوقت، فيما حصل على وعد من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بتحقيق طلبه عقب مواجهة بيراميدز سبورت، والتي انتهت للأخير بهدف دون رد ضمن مؤجلات الدور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.
معلول يطلب إجازة من الأهلي قبل مواجهة إطلع بره
ويستعد الأهلي لمواجهة إطلع بره الجنوب السوداني، مساء الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.