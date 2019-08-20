رياضة | الأهلي يتفوق على الزمالك وبيراميدز في التصنيف العالمي للأندية (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتفوق على الزمالك وبيراميدز في التصنيف العالمي للأندية (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن موقع "clubworldranking" المتخصص في تصنيف الأندية، التصنيف العالمي للأندية في شهر أغسطس .

وتواجد النادي الأهلي على رأس قائمة الأندية المصرية، حيث جاء المارد الأحمر في المركز الـ48 عالميا برصيد 7255 نقطة، واحتل الزمالك المركز الثاني على مستوى مصر والـ100 عالميا، برصيد 4903 نقطة، في حين جاء بيراميدز في المركز الثالث محليا والـ110 عالمياً، برصيد 4674 نقطة.

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وتصدر برشلونة الإسباني قمة التصنيف الشهري برصيد 15394 نقطة، وريفربليت الأرجنتيني ثانيا برصيد 13512 نقطة، وليفربول الإنجليزي، الذي يضم محمد صلاح، ثالثا برصيد 12970 نقطة ثم مانشستر سيتي رابعا برصيد 12462 نقطة.