رياضة | رسميا.. المقاولون يخطف نجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. المقاولون يخطف نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي المقاولون العرب مع عبد الله ياسين صانع ألعاب فريق باريس سان جيرمان "ب" الفرنسي السابق.

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وانضم عبد الله ياسين للمقاولون العرب لمدة 4 سنوات في صفقة انتقال لاعب حر وذلك بناء على طلب عماد النحاس، المدير الفني لفريق ذئاب الجبل الذي أشاد بالإمكانيات الفنية للاعب.

ويستعد المقاولون العرب للموسم الجديد من الدوري المصري تحت قيادة مدربه عماد النحاس المطلوب للعمل في الأهلي.