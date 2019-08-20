رياضة | ريال مدريد يبدأ الحرب على برشلونة.. نيمار يقترب من البيرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يبدأ الحرب على برشلونة.. نيمار يقترب من البيرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية إسبانية اليوم أن ريال مدريد يخوض حربا شرسة من أجل الظفر بخدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكر برنامج الشرينجيتو الإسباني اليوم الثلاثاء إن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز تدخل بقوة في منافسه البارسا على نيمار ليكون قريبا للغاية من سانتياجو بيرنابيو في الفترة المقبلة.

وارتبط اسم نيمار بالعودة إلى صفوف برشلونة الإسباني هذا الصيف، بعدما قرر الرحيل إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2017.