رياضة | استقبال حافل من الجماهير لـ"كوتينيو" في التدريب الأول مع البايرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقبال حافل من الجماهير لـ"كوتينيو" في التدريب الأول مع البايرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حظي البرازيلي فيليب كوتينيو باستقبال حافل، اليوم الثلاثاء، لدى مشاركته للمرة الأولى في تدريبات فريق بايرن ميونخ الألماني، حيث لم تمنع الأمطار نحو 1600 من مشجعي "البافاري" من الاحتشاد لمتابعة التدريب الأول لكوتينيو مع فريقه الجديد.

تابعت الجماهير لاعب خط الوسط الفرنسي مايكل كويسانسي، المنضم حديثاً إلى بايرن قادماً من بروسيا مونشنغلادباخ.

وقدم كوتينيو (27 عاماً)، المنضم إلى بايرن بعقد إعارة لموسم واحد من برشلونة الإسباني، بعض اللمسات جيدة، لكنه بدا عليه الإجهادة إلى حد ما في النهاية.

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وبعد تتويجه مع المنتخب البرازيلي بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية، عاد كوتينيو لتدريبات برشلونة، قبل أن ينضم إلى بايرن رسمياً.

ويحتمل أن يسجل كل من كوتينيو وكويسانسي الظهور الأول مع بايرن، عبر المباراة المقررة أمام شالكه مطلع الأسبوع المقبل.

كذلك يمكن لايفان بيريسيتش، المنضم لبايرن بعقد إعارة من إنتر ميلان الإيطالي، المشاركة بعد أن غاب عن المباراة التي انتهت بالتعادل مع هرتا برلين 2-2 الجمعة الماضي، بسبب الإيقاف.