رياضة | تصريحات محمد صلاح أمام النائب العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات محمد صلاح أمام النائب العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر سمير صبري المحامي تقديم بلاغ للنائب العام ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة للتحقيق في التصريحات التي أدلى بها محمد صلاح نجم منتخب مصر لشبكة سي إن إن.

وأشار البلاغ إلى أن تصريحات محمد صلاح توضح وبجلاء أن هناك أخطاء جسيمة وإهمالًا صارخا من جانب المبلغ ضدهم أدت إلى الخسائر الفادحة سواء المادية أو المعنوية، وأكثرها ضررا ما لحق بسمعة الرياضة المصرية في الأوساط الدولية مما يحق معه للمبلغ التمسك بطلب سماع أقوال صلاح لكشف الجرائم والأخطاء والإهمال من جانب المبلغ ضدهم لتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

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وجاء في البلاغ أن صلاح كشف في مقابلة أمس مع شبكة "CNN"، بصراحة وشفافية أسباب خروج مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، حيث أوضح أن معسكر "الفراعنة" أثناء هذه البطولة اتسم بالعشوائية الكبيرة نظرًا لتكدس الجماهير الكبير داخل فندق إقامة اللاعبين أثناء البطولة القارية