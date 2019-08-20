رياضة | مارتن لاسارتي يقاطع التدريب مؤقتا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتن لاسارتي يقاطع التدريب مؤقتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق لفريق الأهلي عن أنه لم يتوقع الإقالة بعد الخروج من كأس مصر.

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وأوضحت مارتن لاسارتي في تصريحات لصحيفة "el mercurio" التشيلية أنه لن يعود إلى التدريب قبل شهر ديسمبر المقبل لأنه يريد تقييم أي عمل قادم من أجل أن يستمر طويلًا.

وأضاف لاسارتي:"رحلت فجأة عن الأهلي وما حدث عقب الخسارة من بيراميدز في كأس مصر كان غريبًا وهناك أشياء حدثت لم نعرفها".