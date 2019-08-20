رياضة | سمير عثمان يجتمع بالحكام في مقر الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمير عثمان يجتمع بالحكام في مقر الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، داخل أروقة الجبلاية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لعقد اجتماع مع الحكام.

ويأتي تواجد عثمان، بسبب ارتباطه بالاجتماع الذي سيعقده مع جميع الحكام الدوليين والمرشحين للتحكيم الدولي، من أجل وضع سياسة المرحلة المقبلة والمناقشة حول الأخطاء ومحاولة تقنينها قبل بداية الموسم الجديد.

وكان عثمان، أعلن نيته عدم الاستعانة بأي حكام أجانب خلال الموسم الجديد باستثناء مباريات الأهلي والزمالك بسبب قرار وزاري سابق، ورغبته في تصعيد حكام من الدرجة الأولى للدوري الممتاز، ورفع عددهم إلى 50 حكما مع بداية الموسم.