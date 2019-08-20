رياضة | رسميًا.. الاتحاد السعودي يعلن أسماء لجنة الحكام الرئيسية في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الاتحاد السعودي يعلن أسماء لجنة الحكام الرئيسية في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء لجنة الحكام الرئيسية في الموسم الجديد من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدًا بأنه قد تم تكليف الحكم الإنجليزي السابق "جايكوب كولين" ليكون رئيسًا للجنة الحكام الرئيسية في الفترة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي على موقع تويتر، تغريدة قصيرة كشفت عن أسماء رئيس وأعضاء لجنة الحكام الرئيسية في الموسم الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:

الإنجليزي جايكوب كولين رئيسا مكلفا

الإيطالي ماتيو تريفولوني مستشار

يوسف ميرزا أحمد نائبا

عبد الرحمن إبراهيم التويجري عضوا

عبد الله مطلق الشلوي عضوا

عبد العزيز سعد العقيلي عضوا

وأكدت مصادر صحفية، بأن إختيار لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي قد تم بعد عدة أجتماعات داخل أروقة الاتحاد من أجل إختيار أفضل الأسماء المتاحة للتواجد في اللجنة في الموسم الجديد.