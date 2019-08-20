رياضة | تطورات جديدة ومثيرة في صفقة "كويلار والهلال"

قالت تقارير صحفية، بأن نادي فلامنجو البرازيلي لا يمانع في بيع لاعبه الكولومبي "جوستافو كويلار"، ولكن نادي الهلال السعودي هو من يتأخر في حسم الصفقة لأسباب غير معلومة حتى الآن.

وأشارت مصادر إعلامية، بأن نادي بولوينا الإيطالي قد دخل على الخط في الصفقة، ويريد خطف اللاعب في أقرب وقت ممكن قبل غلق سوق الإنتقالات الشتوية الحالي، وهو الأمر الذي يمثل ضربة قوية لأحلام الهلال في التوقيع مع اللاعب الكولومبي في الصيف الحالي.

وذكرت التقارير الصحفية، بأن عرض الهلال قد وصل لنحو 7.5 مليون يورو من أجل الفوز بخدمات اللاعب الكولومبي، ولكن دخول نادي بولوينا الإيطالي عطل الصفقة بصورة كبيرة، وجعل اللاعب يفكر في الإنتقال إلى الدوري الإيطالي في الوقت الحالي بدلًا من الدوري السعودي.