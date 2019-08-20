رياضة | "السومة والسهلاوي".. من يحسم صراع الهداف التاريخي لدوري المحترفين؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السومة والسهلاوي".. من يحسم صراع الهداف التاريخي لدوري المحترفين؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح النجم الدولي السوري "عمر السومة" على مقربة من تحطيم الرقم القياسي كأكثر لاعب مسجل أهداف في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يفصل "السومة" عن هذا الرقم نحو 24 هدف فقط، فهل سيكون عمر السومة قادر على تحقيق هذا الإنجاز في الموسم الجديد أم أن الأمر سيحتاج إلى أكثر من موسم؟

"السومة" سجل حتى الآن مع النادي الأهلي 103 هدف في بطولة الدوري السعودي، ويأتي اللاعب في المركز الثاني مع نجم منتخب السعودية "محمد السهلاوي" حيث سجل الأخير نفس عدد أهداف السومة مع الفريق.

أما عن صاحب صدارة الهدافين التاريخيين للدوري السودي، فهو اللاعب "ناصر الشمراني" والذي ينفرد بصدارة هدافي المسابقة على مدار تاريخها بتسجيله نحو 126 هدف في مسيرته مع عدة أندية سعودية في مقدمتها الوحدة والهلال والشباب.

والجدير بالذكر، بأن مسابقة دوري المحترفين السعودي سوف يبدأ موسمها الجديد مساء الخميس المقبل، بمباراة النصر حامل لقب النسخة الماضية مع نادي ضمك الصاعد حديثًا إلى البطولة.