رياضة | لماذا تم استبعاد "حمدلله" من قائمة المنتخب المغربي الأولى تحت قيادة خليلوزيتش؟

قالت تقارير صحفية مغربية، بأن المدرب البوسني "وحيد خليلوزيتش" المدير الفني لمنتخب المغربي قد قرر إستبعاد اللاعب "عبد الرازق حمدلله" من القائمة الأولى التي تم الإعلان عنها للدخول في معسكر مغلق خلال الفترة بين 1 و10 سبتمبر المقبل.

وأشارت الصحف المغربية، بأن إستبعاد "حمدلله" ليس له علاقة بالإتحاد المغربي، بل أن المدرب البوسني قد فضل عدم إستدعاء اللاعب لحين الحصول على تقرير مفصل من قبل مساعديه حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى خروج "الحمدلله" من معسكر منتخب المغرب في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

وبحسب المصادر الإعلامية، فإن مدرب المغرب الجديد يريد معرفة السر الحقيقي وراء مغادرة "حمدلله" لمعسكر الأسود في كأس الأمم، حتي يعرف هل من الممكن أن يتواجد "حمدلله" مع هذه المجموعة من اللاعبين فيما بعد أم لا.